«القومي لحقوق الإنسان» يثمن تخصيص 100 مليون جنيه لرعاية المسنين: خطوة مهمة

وجه المجلس القومي لحقوق الإنسان الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، لإصداره قرارا بتخصيص 100 مليون جنيه لرعاية المسنين.

وأكد المجلس، في بيان، أن هذا القرار يضاف إلى التدابير المنفذة لرعاية حقوق الإنسان، بما يجعلها واقعا معاشا لكل مصري ومصرية بدون أي تمييز.

خطوة بالغة الأهمية

وثمّن المجلس القومي لحقوق الإنسان هذه الخطوة، ووصفها بالغة الأهمية، حيث أن تخصيص الموارد المالية هو أهم قرار تتخذه السلطة التنفيذية في أي دولة في أي توقيت، ناهيك عن الأزمة الاقتصادية العنيفة التي تغلف العالم في الوقت الراهن.

وأوضح المجلس، «هذا القرار يعبر عن الجدية في تنفيذ حقوق الإنسان بهذه الرؤية الحقوقية المستنيرة، ليبدأ الرئيس كعهدنا به بإرساء أول خطوة عملية في أولى أيام عام جديد، لضمان حقوق فئة مهمة يتزايد عددها بفضل تقدم الخدمات الصحية والاجتماعية في مصر».