عضو «القومي لحقوق الإنسان»: الإقبال على الانتخابات دليل معرفة الشعب بخطورة المرحلة

قالت الدكتورة نهى بكر، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأستاذ العلوم السياسية، إن الانتخابات الرئاسية 2024 شهدت إقبال كثيف على المقار الانتخابية على مدار أيام الاقتراع الثلاثة يدل على إدراك الشعب المصري بخطورة وحساسية التوقيت الحالي في ظل التحديات الخارجية.

المشاركة الكثيفة في الانتخابات الرئاسية

وأشارت عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى أن الانتخابات الرئاسية شهدت تيسيرات على كافة النواحي ما أدى إلى زيادة نسب الاقتراع، إلى جانب الجهود المبذولة في إطار رفع الوعي بأهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية، تم جني ثمارها في أيام الاقتراع الثلاثة.

ملف الأمن القومي يفرض نفسه في ولاية السيسي الجديدة

وأكدت أن هناك العديد من الملفات المهمة أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال فترة حكمه الجديدة، تنتظر استكمال خطوات الانجاز والتنمية التي اتخاذها فيها، من أبرزها في التوقيت الحالي هو ملف حماية الأمن القومي المصري وهو ملف يفرض نفسه في ظل الأحداث الجارية في المنطقة في الوقت الحالي، ولا يمكن إنكار أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد اتخذ العديد من الخطوات الفعالة من إطار دعم حقوق الإنسان بكافة ملامحها.