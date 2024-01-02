«حماية المستهلك» يضبط مصنعا لإعادة تدوير زيوت محركات السيارات في 6 أكتوبر

شن جهاز حماية المستهلك حملة رقابية مُكبرة في مدينة 6 أكتوبر، استهدفت مصنعا لإعادة تدوير زيوت مُحركات السيارات ومخالفة التعليمات الصحية، والتحفظ على 13 ألف لتر زيت مجهول المصدر، وضبط الأدوات المُستخدمة في التعبئة والتغليف النهائي.

ضبط 13 ألف لتر زيت مجهول المصدر

وأسفرت التحريات والمعلومات التي وردت للإدارة العامة للرقابة على الأسواق أن المصنع يشكل تهديدا لسلامة قائدي السيارات مُستخدمي هذه الأنواع، وبناء عليه جرى تحرير محضر بالواقعة، وضبط قرابة 13000 لتر زيت مُعاد تدويره تمهيداً لبيعه فى الأسواق تحت أسماء وعلامات تجارية مجهولة شهيرة، والتحفظ على المضبوطات والأدوات المُستخدمة في التعبئة، وإحالة الواقعة للنيابة العامة.