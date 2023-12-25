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جهاز حماية المستهلك في أسوان ينفذ حملات مكثفة للرقابة التجارية

كتب:

أحمد الأمير
03:59 م | الإثنين 25 ديسمبر 2023
صورة ارشيفية

صورة ارشيفية

نفذ الفرع الإقليمي للجهاز في محافظة أسوان، سلسلة حملات بالتعاون مع مسؤولين آخرين؛ لتحقيق الرقابة التجارية وحماية حقوق المستهلكين استهدفت 50 كيانًا تجاريًا داخل نطاق مدينة أسوان ومركز ومدينة كوم أمبو.

وأسفرت هذه الحملات عن إجراء 42 محضرًا وفرض مخالفات تتعلق بعدم الإعلان عن أسعار السلع المعروضة للبيع، وعدم توضيح مصدرها، وانتهاء صلاحيتها، بالإضافة إلى مخالفات في مجال النظافة وعدم حمل شهادات صحية، واتخذت الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وشارك في تنفيذ هذه الحملات مسؤولون من جهاز حماية المستهلك، ومكتب مراقبة الأغذية، ومديرية التموين، حيث تعمل هذه الجهات بتنسيق وثيق لضمان تحقيق الرقابة وتطبيق القوانين الخاصة بحماية المستهلكين.

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بقلم أحمد الأمير