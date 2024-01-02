«التنمية المحلية»: تنفيذ 180 دورة تدريبية للعاملين في المحافظات خلال 2023

استعرض اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، الجهود التي قام بها مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة خلال عام 2023 في إطار الخطة التدريبية السنوية للمحليات، مشيرا إلى أن إجمالي عدد الدورات التدريبية التي تم تنفيذها خلال العام الماضي بلغت حوالى 180 دورة تدريبية منهم 20 دورة تم إضافتها على الخطه أثناء التنفيذ، و83 دورة مستحدثة وجديدة تم تنفيذها لأول مرة، واستفاد من جميع هذه الدورات المنفذه في عام 2023 حوالى 6897 متدربا على مدار 11 شهرا بواقع 42 أسبوعًا تدريبيًا بإجمالي 1001 يوم تدريبي، مؤكدًا أن مركز سقارة يعمل على وضع نظام للعمل يدعم المحافظات في إدارة التغيير، الأمر الذي يمكن أن يجعل العاملين مُتكيفين وناجحين بشكل فعال، وتقديم الخدمات للمواطنين بشكل يحقق رضاهم عن الإدارة المحلية.

دعم مراكز التدريب بالمحافظات

وأكد وزير التنمية المحلية أنّ الوزارة تولي اهتماما كبيرا لمنظومة التدريب على مستوى محافظات الجمهورية، ودعم مراكز التدريب الإقليمية بالمحافظات، وهو دور أصيل مكلفة به الوزارة في المحليات، ويتم تنفيذه من خلال مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، موضحا أن الخطة التدريبية لعام 2023 جاءت لتلبي معظم الاحتياجات التدريبية الواردة من قطاعات الوزارة والمحافظات، ومحدثة عن العام الماضي بنسبة 47%، إذ شملت لهذا العام 180 دورة تدريبية بنسبة زيادة في عدد الدورات المنفذة بلغت 30%، وبنسبة زيادة في عدد المتدربين بلغت 40% مقارنة بعام 2022.

وأشار الوزير إلى استمرار سريان شهادة الأيزو الدولية ISO 21001:2018 ليصبح مركز التنمية المحلية بسقارة في مصاف المؤسسات التدريبية العالمية، وضرورة بناء قدرات العاملين في المحليات وفقا لأحدث البرامج التدريبية التي تتناسب مع الجمهورية الجديدة، إذ قامت لجان المجلس الوطني للتدريب والتعليم خلال شهر ديسمبر2023 بمراجعة الإجراءات والمعايير التي ينفذها مركز التنمية المحلية للتوافق مع معايير المواصفات الدوليةISO21001:2018 ،وأوصت بحصوله على الشهادة الدولية، بما يحقق ضبط العملية التدريبية وفق المبادئ والاجراءات المعمول بها عالميا، بما يساهم في كفاءة الأداء الوظيفي وتعزيز الارتقاء بعملية الإصلاح الإدارى بالدولة.

تطوير أداء المتدربين

ولفت وزير التنمية المحلية، إلى أن الدورات التدريبية التي ينفذها مركز سقارة تهدف إلى تطوير أداء المتدربين وتقويم سلوكهم، وتبادل الخبرات بين المتدربين والاستفادة من التجارب الناجحة بالمحليات ونشرها، واكتشاف المتميزين من المتدربين ورعايتهم، وشرح وتوحيد مفاهيم الكتب الدورية والقرارات، كما أنها تساهم في تحقيق توجهات الدولة واستراتيجياتها (المبادرات الرئاسية / تكليفات الحكومة)، وزيادة القدرات الوظيفية التخصصية، وتطوير الأداء الوظيفي، وزيادة القدرات الشخصية والقيادية والاشرافية، بالإضافة إلى تطوير الأداء الفردي، لبناء صف ثاني من القادة مؤهل للعمل حاليا وفي المستقبل، وتطوير منظومة الموارد البشرية والتدريب بالمحافظات وتقويه العلاقة معها ودعمها بالمدربين.