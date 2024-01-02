«النقل» تستعد لإطلاق مارينا الجلالة لجذب سياحة اليخوت العالمية

تستعد وزارة النقل والمواصلات لافتتاح عدد من المراين المحلية في إطار تعظيم سياحة اليخوت في مصر، ومن المقرر أن تكون مارينا الجلالة الأولى في الافتتاح، والتي تتميز بإمكانيات متميزة، مثل فنادق سياحية، وشاطئ خاص، ومنطقة ألعاب، وأكوا بارك، كما توفر مارينا الجلالة إمداد بالكهرباء، وتموين بالوقود، وتخلص من المخلفات الصلبة والسائلة.

وأوضحت وزارة النقل أنّ الدولة توفر بنية أساسية توصل للمارينا أو الفنادق، من خلال طرق ومواني وسكك حديدية، لافتة إلى أنّ إجراءات تعظيم سياحة اليخوت في مصر تتم وفق المعايير والمواصفات العالمية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأكدت وزارة النقل أنّ مصر تمتلك مقومات سياحية متنوعة تؤهلها لتكون نقطة جذب واعدة لسياحة اليخوت العالمية، حيث تمتد سواحلها بطول نحو 3 آلاف كيلومتر على البحرين الأحمر والمتوسط، ويتصل البحران من خلال قناة السويس، أحد أهم الممرات الملاحية الدولية.

تأتي هذه الخطوات في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعظيم سياحة اليخوت في مصر، وجعلها من أهم الوجهات السياحية في العالم.