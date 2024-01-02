«النقل البحري»: أعددنا منصة رقمية لتنظيم سياحة اليخوت في مصر

قال اللواء رضا إسماعيل، رئيس قطاع النقل البحري، إنّ القطاع أعدّ استراتيجية لتعظيم سياحة اليخوت في مصر، وجرى الإعلان عن النافذة الرقمية لسياحة اليخوت، موضحا أنّ القطاع هو المنوط بتشغيلها وجرى إصدار كود موحد لتنظيم سياحة اليخوت الأجنبية في المراين والمواني البحرية المصرية.

استراتيجية لتعظيم سياحة اليخوت في مصر

وأضاف إسماعيل، خلال كلمته في مؤتمر صحفي يعقد حاليا بالعاصمة الإدارية، أنّ المنصة الإلكترونية تقلل فترة استصدار المواصفات والتصاريح الأمنية اللازمة لزيارة اليخوت، وتساعد في الحصول على تأشيرة الدخول إلى مصر إلكترونيا في أقل وقت ممكن وإمكانية الدخول إلى منظومة قناة السويس لإنهاء إجراءات العبور وتوفير الزمن لإنهاء إجراءات الوصول والمغادرة لليخوت السياحية.

وأوضح أنّه من بين المميزات إصدار موافقة واحدة على برنامج الزيارة وتحديد تعريفة موحدة لرسوم التراكي، حيث يستطيع مالك اليخت إدخال البيانات ورفع المستندات بسهولة، وتسمح لليخت بالمغادرة من أي ميناء سياحي أو مارينا دون تعقيد، لافتا إلى أنّ المنصة أو النافذة متاحة باللغتين العربية والإنجليزية، وتسمح للسائح باختيار مطلق في مكان التراكي.

وأكد تعديل لائحة قانون الجمارك لزيادة فترة الإفراج الجمركي لتصل إلى 12 شهرا بدلا من 3بالتعاون مع وزارة المالية.

وعقدت وزارة النقل، مؤتمرا موسعا لتعظيم سياحة اليخوت في مصر وسبل تدعيم إنشاء المراين المحلية والدولية، بحضور رئيس قطاع النقل البحري رؤساء المواني المصرية والمستثمرين والمهتمين بسياحة اليخوت وإنشاء المراين ومستثمري القرى والمناطق والمقاصد السياحية على البحرين المتوسط والأحمر وخليجي السويس والعقبة.