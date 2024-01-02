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رئيس الطائفة الإنجيلية يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد: محبتنا حقيقية

كتب:

محمد أباظة
12:05 م | الثلاثاء 02 يناير 2024
البابا تواضروس الثاني مع رئيس الطائفة الإنجيلية

البابا تواضروس الثاني مع رئيس الطائفة الإنجيلية

استقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صباح اليوم الثلاثاء، بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ووفدا رفيعا من قيادات الطائفة الإنجيلية بمصر، لتقديم التهنئة لقداسة البابا بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وهنأ الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية البابا تواضروس الثاني، مؤكدا على مشاعر المحبة والفرح الحقيقي التي تربطنا مع قداسة البابا، باعتباره رمزًا كبيرًا للمصريين والمنطقة.

 

ورحب البابا تواضروس بالدكتور القس أندريه زكي، والوفد المرافق من قيادات الطائفة الإنجيلية بمصر وقال: «سعداء بزيارة الدكتور القس أندريه زكي وكل الأحباء»، وأوضح: «أن علاقتنا الطيبة تجعل حياتنا أكثر محبة، وعلاقتنا بالمحبة تجعل حياتنا أكثر فرح، والإنسان بدون أمل يكون بدون حياة، والميلاد هو الأمل ودعوة للحياة، وسعداء بدور الكنيسة المجتمعي والوطني».

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.