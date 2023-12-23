«الطائفة الإنجيلية» تحتفل رسميا بعيد الميلاد المجيد 5 يناير المقبل

أعلنت رئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر، انعقاد الاحتفال الرسمي بعيد الميلاد المجيد، يوم الجمعة الموافق 5 يناير المقبل، الساعة الثانية ظهرًا بكنيسة قصر الدوبارة الإنجيلية، بحضور رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر الدكتور القس أندريه زكي، وقيادات الطائفة الإنجيلية، وراعي الكنيسة الدكتور القس سامح موريس، وبمشاركة وحضور الضيوف والمهنئين من قيادات الدولة المصرية، والشخصيات العامة.

برنامج احتفال الإنجيلية بعيد الميلاد المجيد

وقالت الطائفة الإنجيلية، في بيان، إنه سوف يتضمن برنامج احتفال رئاسة الطائفة الإنجيلية بعيد الميلاد المجيد، صلاة افتتاحية، ومجموعة من الترانيم وفقرة للقراءة الكتابية، وكلمة راعي كنيسة قصر الدوبارة، على أن ينتهي الاحتفال بكلمة شكر الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر.

من جانبه قال يوسف إدوارد المنسق الإعلامي للاحتفال إنه من المقرر أن يتم استقبال ممثلي وسائل الإعلام المختلفة بداية من الساعة الواحدة ظهرًا، لنقل فعاليات الاحتفال، على أن يتم بث الاحتفال على التلفزيون المصري، وعدد من القنوات الفضائية المصرية والدينية، ليتمكن شعب الكنيسة الإنجيلية في مصر وخارجها من متابعة الاحتفال.