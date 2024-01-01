نائب محافظ البحيرة: تنفيذ 9306 مشروعات بتكلفة 141 مليار جنيه خلال 10 سنوات

أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، أنه على مدار 10 سنوات منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية، شهدت البحيرة طفرة في كل المجالات على جميع الأصعدة، وتم خلالها تحقيق إنجازات غير مسبوقة.

مشاريع محافظة البحيرة

وأشارت نائب المحافظ، إلى أن ما تم خلال تلك الفترة وبدعم وتوجيهات الرئيس السيسي الذي يولي المحافظة اهتماما كبيرا ودعماً متكاملا لا ينقطع، شهد تنفيذ 9306 مشروعات على أرض المحافظة في كل المجالات والقطاعات بإجمالي تكاليف استثمارية تبلغ 141.3 مليار جنيه.

وأوضحت نائب محافظ البحيرة، أنه تم الانتهاء من 6768 مشروعا بتكلفة إجمالية 78.6 مليار جنيه، و2538 مشروعا جار العمل بها، بتكلفة إجمالية 62.7 مليار جنيه.

مبادرة حياة كريمة في قرى البحيرة

وذكرت أن مشروعات المحافظة تضمنت مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري «حياة كريمة»، حيث بلغ إجمالي عدد مشروعات المبادرة 3915 مشروعا بتكلفة إجمالية 50 مليار جنيه، حيث تم الانتهاء من 1925 مشروعا، بالإضافة إلى 1990 مشروعا جار العمل بها.

وأشارت إلى أن الخطة الاستثمارية بمحافظة البحيرة شملت 10 خطط بإجمالي 2765 مشروعا بتكلفة تجاوزت 7 مليارات جنيه، وتضمنت 1430 مشروع رصف، 130 مشروع كباري على مجاري مائية، 437 مشروع إنارة عامة، 400 مشروع تحسين البيئة، 252 مشروع أمن وإطفاء ومرور، 159 مشروع دعم احتياجات.