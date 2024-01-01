نائب محافظ البحيرة تسلم 60 رخصة تدريب لمدربي كرة القدم

شهدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، حفل افتتاح النسخة الثانية من الدورة التدريبية على الرخصة الإفريقية D، والذي نظمه فرع الاتحاد المصري لكرة القدم بالبحيرة، بقاعة وجيه أباظة في نادي ألعاب دمنهور.

تسليم شهادات رخصة مدربي كرة القدم بالبحيرة

وسملت نائب محافظ البحيرة شهادات الرخصة لـ60 من مدربي كرة القدم بالبحيرة ضمن الدورة التدريبية الأولى، والمعتمدة من الاتحاد المصري لكرة القدم لمزاولة مهن التدريب الرياضي في مصر والدول العربية.

وأكدت «بلبع» أن البحيرة بكافة أجهزتها التنفيذية حريصة دائماً على دعم المواهب والمتميزين من أبناء المحافظة وخاصة في المجال الرياضي الذي يزخر بأسماء ورموز رياضية محفورة بالأذهان، وذلك من خلال رعاية النشء والشباب.

وأشارت نائب محافظ البحيرة إلى أن إجمالي عدد مشروعات قطاع الشباب والرياضة بالمحافظة بلغ 350 مشروعا بتكلفة إجمالية 288 مليون جنيه، منها 241 مشروعا تم الانتهاء منها، و34 مشروع استثمار رياضي، و75 مشروعا جار العمل بها.

وأضافت الدكتورة نهال بلبع، أن هذا الاهتمام الكبير بقطاع الرياضة جاء تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، إيمانا بأن الرياضة تعزز من الولاء والانتماء وبناء الشخصية المصرية، كما ثمنت الجهود المبذولة من اتحاد الكرة لدعم الرياضة وتأهيل المدربين للحصول على الدورات التدريبية وإعدادهم للمشاركة في الأندية الكبرى على مستوى العالم، مما يساعد في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.