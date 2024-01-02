رصف شارع «الوزير» في الدقهلية بطول 250 مترا ضمن الخطة الاستثمارية

انتهت رئاسة مجلس مدينة المطرية من رصف شارع «الوزير»، ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية، بالتنسيق مع محافظة الدقهلية ووزارة النقل وكل الجهات المعنية، حيث تم تنفيذ الرصف بطول 250 مترا، وعرض 7.5 متر، ابتداء من شارع سعد زغلول حتى شارع الأمين، وذلك ضمن خطط الارتقاء بمشروعات النقل والطرق.

رصف شارع الوزير بطول 250 مترا في مدينة المطرية

وأكد نادر محيي الدين بشير، رئيس مجلس مدينة المطرية، في بيان، البدء في تنفيذ رصف طريق شارع الوزير، ابتداء من سعد زغلول حتى شارع الأمين بطول 250 مترا، ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالمرور على كافة المشروعات القائمة بنطاق مركز المدينة، وتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية وسرعة الانتهاء منها وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين لتيسير المعوقات وتذليل العقبات التي يواجهها المواطن والعمل سهولة ويسر حركة المرور والتقليل من الحوادث.

سرعة الانتهاء من عملية الرصف

ووجه رئيس مجلس مدينة المطرية، بسرعة الانتهاء من عملية رصف الطريق منعا للتكدس والزحام وعدم تعطيل المواطنين عن ممارسة أعمالهم ويعد شارع الوزير من أهم الشوارع في المدينة وسيتم إضافة لمسات جمالية على جانبي الشارع بعد رصفه للارتقاء بالمظهر الحضاري والجمالي للمدينة.