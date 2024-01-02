«التنمية المحلية»: تنفيذ أكثر من 10 آلاف مشروع بتكلفة 2.7 مليار جنيه خلال 2023

أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن الوزارة اتخذت خطوات هامة وفعالة في عام 2023 لدعم قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة لتوفير فرص عمل للشباب، من خلال ذراعيها التمويلين وهما صندوق التنمية المحلية والمشروع القومى للتنمية المجتمعية والمحلية والبشرية (مشروعك).

دعم المشروعات الصغيرة

وأشار إلى أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا لملف المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لما له من دور محوري وهام في تنمية ودفع عجلة الإنتاج وتوفير فرص عمل للشباب والفتيات في مختلف المحافظات وتنمية الاقتصاد القومى للدولة، والتعاون مع المحافظات لتوفير الأراضى اللازمة لإقامة المجمعات والأنشطة الاقتصادية بمختلف أنواعها.

قروض ميسرة لتمويل المشروعات

وأوضح وزير التنمية المحلية أنه تم توفير قروض ميسرة من صندوق التنمية المحلية التابع للوزارة خلال عام 2023، لافتا إلى أن إجمالي عدد المشروعات التي تم تمويلها 1955 مشروعا بتكلفة قدرها 28 مليون جنيه وفرت 2500 فرصة عمل.

وحول المشروعات المستهدفة خلال عام 2024، أوضح أن الوزارة تستهدف تمويل 2000 مشروع متناهي الصغر بتكلفة قدرها 35 مليون جنيه، لافتا إلى أنه تم توفير قروض ميسرة من برنامج «مشروعك»، إذ بلغ إجمالى عدد المشروعات التي تم تمويلها خلال العام الماضي 10269 مشروع بتكلفة قدرها 2.7 مليار جنيه حققت حوالى 149 ألف فرصة عمل، ومن المستهدف خلال عام 2024 تمويل عدد من المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر بتكلفة قدرها 4 مليارات جنيه.