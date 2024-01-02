«البيئة»: نفذنا خطة لتطوير منظومة الفحم النباتي

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إنّ الوزارة نفذت خطة لتطوير منظومة إنتاج الفحم النباتي باستخدام تكنولوجيا مستدامة بيئيًا، بعد موافقة مجلس الوزراء عليها، واعتماد 10 نماذج مطورة من الناحية البيئية.

إنشاء 18 مصنعًا لإنتاج الفحم النباتي

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، الانتهاء من توفيق الأوضاع البيئية لأكثر من 265 نموذجًا مطورًا بالمحافظات المختلفة، واستصدار تراخيص التشغيل النهائية بنظام المسبق، إضافة إلى 18 مصنعًا لإنتاج الفحم النباتي المضغوط بنظام الإخطار.

قروض 20% لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة

وتابعت وزيرة البيئة، أنّه جرى اتخاذ إجراءات استصدار 1171 موافقة على تصدير كمية 93 ألفًا و263 طن فحم نباتي خلال عام 2023، إضافة إلى تطوير آلية تمويلية لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، بإتاحة قروض ميسرة بمنحة 20%، مقدمة من وزارة التنمية المحلية.