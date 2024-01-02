«تموين الدقهلية»: تحرير 5 محاضر للمخالفين في حملات على الأسواق والمخابز

أعلن أحمد حمدي رئيس مركز ومدينة جمصة شن حملات تموينية على الأسواق والمخابز بالدقهلية، وتحرير محاضر للمخالفين.

حملات تمويينة مخالفة على الأسواق والمخابز بالدقهلية

وأشار«حمدي» إلى أن الحملات التموينية جاءت بناء على توجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بمتابعة المخابز، والاطمئنان على جودة رغيف الخبز المدعم، والوزن والجودة والصلاحية، والتأكد من حصول المواطن على الدعم بسهولة ويسر، وفحص ماكينات الصرف.

وأضاف أن الحملة أسفرت الحملة عن:

- 5 محاضر إثبات حالة.

- 3 مخالفات نقص وزن.

- 1 بيع وهمي 4020 رغيفًا

- عدد 1 تصرف 8 شكاير.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك وتم تحويل الأمر الى مديرية التموين.

وأكد رئيس المدينة على تكثيف الإجراءات اللازمة لتشديد الرقابة والمتابعة الميدانية وتكثيف الرقابة على المخابز لضبط المتلاعبين بالدعم، والتأكيد على التزام المخابز بإنتاج الخبز مطابقا للمواصفات المحددة.