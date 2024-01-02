فقدان 5 أشخاص على متن طائرة خفر السواحل اليابانية بعد اصطدامها بأخرى

أعلنت وسائل إعلام يابانية فقدان خمسة أشخاص على متن طائرة خفر السواحل الياباني بعد حادث اصطدام بطائرة أخرى، مشيرة إلى أن طائرة خفر السواحل كانت في طريقها إلى قاعدة مطار نيجاتا لتقديم المساعدة إلى منطقة شبه جزيرة نوتو التي ضربها الزلزال، وفقًا لما أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل.

وأعلن المتحدث باسم الخطوط الجوية اليابانية، اشتعال النيران في طائرة تابعة للخطوط الجوية اليابانية بمطار هانيدا في طوكيو على متنها أكثر من 379 راكبا، نتيجة اصطدامها مع طائرة خفر السواحل اليابانية.

وأعلنت وسائل الإعلام اليابانية، أنّ السلطات اليابانية أجلت عددا من الركاب الذين كانوا على متن الطائرة، وجرى إغلاق جميع مدارج مطار هانيدا في طوكيو بسبب الحادث.