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هزات ارتدادية بقوة 5 درجات تضرب منطقة إيشيكاوا في اليابان

كتب:

هانى حسن
10:38 ص | الثلاثاء 02 يناير 2024
جانب من أحداث اليابان

جانب من أحداث اليابان

أعلنت السلطات اليابانية وقوع هزات أرضية بقوة 5 درجات في منطقة إيشيكاوا، ولا تحذيرات من «تسونامي»، نقلا عن قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل.

تحذيرات من «تسونامي»

وتعرضت اليابان خلال الساعات الماضية لزلزال بقوة 7.4 درجة على مقياس ريختر ضرب وسط البلاد، تبعه حدوث موجات المد العاتية المعروفة باسم «تسونامي».

وأشارت السلطات اليابانية إلى أنَّ مركز الزلزال في منطقة نوتو في مقاطعة إيشيكاوا على الجانب المطل على بحر اليابان «البحر الشرقي».

وأغلقت السلطات اليابانية طرق سريعة رئيسية في محيط مركز سلسلة من الزلازل القوية التي ضربت وسط اليابان، كما عُلّقت رحلات «قطار شينكانسن» السريع بين العاصمة «طوكيو» ونوتو.

وأهابت السلطات اليابانية مواطنيها بتوقع حدوث زلازل جديدة، مطالبة سكان بعض المناطق بإخلائها فورا. 

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بقلم هانى حسن