رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

احتراق طائرة على متنها 300 راكب بمطار هانيدا الياباني

كتب:

هانى حسن
11:37 ص | الثلاثاء 02 يناير 2024
اشتعال النيران في طائرة بمطار هانيدا بطوكيو

اشتعال النيران في طائرة بمطار هانيدا بطوكيو

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في في نبأ عاجل، بأنّ المتحدث باسم الخطوط الجوية اليابانية، أعلن اشتعال النيران في طائرة بمطار هانيدا في طوكيو على متنها أكثر من 300 راكب.

وتعرضت اليابان خلال الساعات الماضية إلى زلزال بقوة 7.4 درجة على مقياس ريختر ضرب وسط البلاد، تبعه حدوث موجات المد العاتية المعروفة باسم «تسونامي».

وأشارت السلطات اليابانية إلى أنّ مركز الزلزال في منطقة نوتو في مقاطعة إيشيكاوا على الجانب المطل على بحر اليابان «البحر الشرقي».

اقرأ المزيد:

هزات ارتدادية بقوة 5 درجات تضرب منطقة إيشيكاوا في اليابان

مشاهد مرعبة من زلزال اليابان.. الأرض «تتنفس» والحرائق تلتهم المنازل

حدث ليلا.. الفصائل تكبد الاحتلال خسائر فادحة وموجات تسونامي بعد زلزال اليابان

اليابان تسجل 155 هزة ارتدادية منذ الزلزال الكبير
بقلم هانى حسن