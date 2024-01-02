احتراق طائرة على متنها 300 راكب بمطار هانيدا الياباني

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في في نبأ عاجل، بأنّ المتحدث باسم الخطوط الجوية اليابانية، أعلن اشتعال النيران في طائرة بمطار هانيدا في طوكيو على متنها أكثر من 300 راكب.

وتعرضت اليابان خلال الساعات الماضية إلى زلزال بقوة 7.4 درجة على مقياس ريختر ضرب وسط البلاد، تبعه حدوث موجات المد العاتية المعروفة باسم «تسونامي».

وأشارت السلطات اليابانية إلى أنّ مركز الزلزال في منطقة نوتو في مقاطعة إيشيكاوا على الجانب المطل على بحر اليابان «البحر الشرقي».