احتراق طائرة على متنها 300 راكب بمطار هانيدا الياباني
كتب:
هانى حسن
11:37 ص | الثلاثاء 02 يناير 2024
اشتعال النيران في طائرة بمطار هانيدا بطوكيو
أفادت قناة القاهرة الإخبارية في في نبأ عاجل، بأنّ المتحدث باسم الخطوط الجوية اليابانية، أعلن اشتعال النيران في طائرة بمطار هانيدا في طوكيو على متنها أكثر من 300 راكب.
وتعرضت اليابان خلال الساعات الماضية إلى زلزال بقوة 7.4 درجة على مقياس ريختر ضرب وسط البلاد، تبعه حدوث موجات المد العاتية المعروفة باسم «تسونامي».
وأشارت السلطات اليابانية إلى أنّ مركز الزلزال في منطقة نوتو في مقاطعة إيشيكاوا على الجانب المطل على بحر اليابان «البحر الشرقي».