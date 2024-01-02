خفر السواحل الياباني يبحث احتمالات تحطم طائرة تابعة له في مطار هايندا

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، بأنّ خفر السواحل الياباني أعلن أنّه يبحث في احتمالات تحطم طائرة تابعة له في اصطدام مع رحلة الخطوط الجوية اليابانية في مطار هانيدا.

وأعلنت شبكة CNN، أنّ الطائرة شوهدت في حالة توقف تام مع فتح مخارج الطوارئ بينما يحاول رجال الإطفاء إخماد النيران.

وأعلنت وسائل الإعلام الياباني، أنّ السلطات اليابانية أجلت عددا من الركاب الذين كانوا على متن الطائرة، وجرى إغلاق جميع مدارج مطار هانيدا في طوكيو بسبب الحادث.