تشغيل وحدة المناظير الرحمية والباطنية في «سوهاج الجامعي».. اعرف المواعيد

أكد الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، تشغيل وحدة المناظير الرحمية والباطنية بمستشفى سوهاج الجامعي القديم، والتي تعد من أهم وسائل التشخيص الكاشفة لمشاكل الرحم، وذلك بعد إحلال وتجديد بعض الأجهزة التي كانت متوقفة، حيث تم تطوير وتزويد الوحدة بأجهزة حديثة بتكلفة 4.5 مليون جنيه، وذلك لتقديم خدمة طبية تليق بالمواطنين بمحافظة سوهاج والمحافظات المجاورة.

تشغيل وحدة المناظير الرحمية والباطنية

وأضاف «النعماني»، أن تشغيل وحدة للمناظير الرحمية والباطنية بالمستشفى جامعة سوهاج تعتبر قفزة كبيرة وتطورا نوعيا لقطاع طب النساء والتوليد، لتقديم تشخيص دقيق و لاكتشاف بعض المشاكل الرحمية في وقت مبكر.

ومن جانبه، قال الدكتور أحمد فتحي مدير المستشفي الجامعي القديم، إن الوحدة تستخدم في تشخيص بعض الأمراض التي يمكن أن تؤثر في الحمل، مشيراً إلى أن الأجهزة الخاصة بالوحدة كانت متوقفة منذ فترة طويلة ولا تعمل بسبب أعطال فنية، وتم عمل الصيانة اللازمة وإصلاح الأجهزة، وتعمل الآن بكفاءة عالية من الناحية التشخصية.

معالجة النزيف الرحمي

ومن جانبه قال الدكتور صلاح رشيد رئيس قسم التوليد والنساء بجامعة سوهاج، أن الوحدة تخدم السيدات التي تعاني من تشوهات في الجهاز التناسلي وحالات النزيف الرحمي، ولرفع معدل الأداء بالوحدة وتطوير العمل تم شراء جهاز حديث ليشمل أكثر من منظار في آن واحد.

جدير بالذكر أن الوحدة تعمل يوم الأحد فقط من كل أسبوع، وتستقبل في المتوسط من 6 – 7 حالات.