جامعة سوهاج تخصص مقرا لإنشاء مكتب للشهر العقاري والتوثيق

قال الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، إن الجامعة بصدد إنشاء مكتب للشهر العقاري والتوثيق، بالمقر الجديد للجامعة، وذلك انطلاقاً من دورها المجتمعي في تيسير كل الخدمات لمنسوبيها، من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والجهاز الإداري.

وفي هذا السياق، اجتمع «النعماني» مع المستشار أحمد الطهطاوي مندوب وزارة العدل، وبحضور الدكتور خالد عمران نائب رئيس جامعة سوهاج لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمحاسب اشرف القاضي أمين عام الجامعة، وكرم محمد بريدي أمين مكتب وكيل الوزارة بسوهاج، لمناقشة آليات إنشاء المكتب.

ميكنة الخدمات للتيسير على الطلاب

وأكد «النعماني»، أنه في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع في إنشاء المراكز والمكاتب الخدمية وميكنتها للتيسير على المواطنيين، وبالتعاون مع وزارة العدل، تم تخصيص مقر لإنشاء المكتب بمقر الجامعة الجديد لإجراء كل أنواع معاملات التوثيق، بما يتناسب مع القانون ولوائحه، وذلك لمساعدة منسوبي الجامعة علي إنهاء معاملاتهم في خطوة واحدة وفي غضون دقائق.

تجهيز مقر المكتب بأحدث أجهزة الكمبيوتر

وأوضح الدكتور خالد عمران، أن مكتب الشهر العقاري والتوثيق يأتي استكمالاً للمكاتب الخدمية بالجامعة، مضيفاً أنه سيتم تجهيز مقر المكتب بأحدث أجهزة الكمبيوتر، والمتصلة بشبكة إنترنت قوية، وذلك للربط الإلكتروني بمنظومة بوابة مصر الرقمية، لإتاحة الخدمات بسهولة ويسر.

وأشار المحاسب أشرف القاضي، إلى تنظيم جولة تفقدية مع اللجنة الفنية المختصة من الوزارة لمعاينة مقر المكتب، مضيفاً ان أعضاء اللجنة أشادوا بالمقر المخصص لإنشاء المكتب من أجل تيسير خدمات الشهر العقارى داخل الجامعة واللازمة لأفراد المجتمع الجامعي.