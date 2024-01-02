شهد سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 2-1-2023 في مختلف محلات الصاغة حالة من الاستقرار، ويُعد هذا العيار من الذهب الأكثر شيوعا وانتشارا داخل السوق المصري.

وتستعرض «الوطن» سعر الذهب اليوم، حسب التحديث الأخير الذي أوضحته بورصة الذهب وشعبة الذهب بالغرفة التجارية.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء في محلات الصاغة 3200 جنيه للشراء، دون إضافة سعري الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الثلاثاء في محلات الصاغة 3657 جنيها للشراء، دون إضافة سعري الضريبة والمصنعية، وهو العيار الذي تصنع من خلاله السبائك الذهبية.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الثلاثاء في محلات الصاغة 2743 جنيها للشراء، دون إضافة سعري الضريبة والمصنعية.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في محلات الصاغة 25 ألفا و600 جنيه للشراء، دون إضافة سعري الضريبة والمصنعية.

أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة

وعن أسعار الذهب في محلات الصاغة اليوم الثلاثاء، فتختلف بشكل لحظي وبين محل وآخر وفقا لسعري الضريبة والمصنعية التي يضعها التجار على المشغولات الذهبية والسبائك.