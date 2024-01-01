سعر جرام الذهب عيار 21 في التعاملات المسائية

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم 1-1-2024 في الصاغة وهو أول أيام العام الجديد 2024 خلال التعاملات المسائية 3170 جنيهًا للشراء دون مصنعية أو ضريبة، وبالنسبة لسعر الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً جاء بـ 3623 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب اليوم

ونرصد في السطور التالية، سعر الذهب اليوم 1-1-2024 في الصاغة بالنسبة لجميع الأعيرة والجنيه الذهب، وفقًا لبيانات بورصة الذهب، وشعبة الذهب في الغرفة التجارية.

سعر الذهب عيار 24 اليوم

جاء سعر الذهب عيار 24 بنحو 3623 جنيهًا للشراء دون مصنعية أو ضريبة.

سعر الذهب عيار 21 اليوم

وسجل سعر الذهب عيار 21 اليوم الأكثر مبيعًا في الصاغة 3170 جنيهًا للشراء دون مصنعية أو ضريبة.

سعر الذهب عيار 18 اليوم

وجاء سعر الذهب عيار 18 اليوم بـ2717 جنيهًا للشراء دون مصنعية أو ضريبة.

سعر الذهب عيار 14 اليوم

وعن سعر الذهب عيار 14 اليوم بـ 2717 جنيهًا للشراء دون مصنعية أو ضريبة.

سعر الذهب عيار 12 اليوم

سعر الذهب عيار 12 اليوم بـ1811 جنيهًا للشراء دون مصنعية أو ضريبة.

سعر الجنيه الذهب

وبالنسبة لسعر الجنيه الذهب اليوم خلال التعاملات المسائية بـ25360 جنيها للشراء دون مصنعية أو ضريبة.

سعر الذهب عالميا اليوم

سعر الذهب عالميا اليوم، الأونصة بـ2063 دولارًا أمريكيًا.