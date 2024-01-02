تراجع أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 2-1-2024

تواصل أسعار الذهب في مصر تراجعها داخل محلات الصاغة دون مصنعية وضريبة منذ أول أمس، حيث شهد المعدن الأصفر انخفاضا بقيمة 50 جنيها، فيما تراجع أمس بقيمة 45 جنيها، وتراجع الآن بقيمة 10 جنيهات، ليكون إجمالي انخفاض أسعار الذهب خلال 3 أيام فقط 105 جنيهات، وفقا لبيانات الشعبة العامة للذهب والمجوهرات.

وترصد السطور التالية أسعار الذهب في مصر الآن داخل محلات الصاغة، كما يلي.

سعر جرام الذهب عيار 21

- يسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولا 3160 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 24

- يبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 داخل محلات الصاغة 3611 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

- كما وصل سعر جرام الذهب عيار 18 في بداية التعاملات الصباحية إلى 2708 جنيهات.

أسعار الذهب في مصر

- أما سعر جرام الذهب عيار 14 يسجل اليوم 2212 جنيها.

- فيما يبلغ سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم الثلاثاء 1826 جنيها للشراءً.

- وعن سعر جنيه الذهب اليوم الثلاثاء في بداية التعاملات الصباحية وصل إلى 25 ألفا و280 جنيها.

- وبالنسبة لسعر الأونصة في محلات الصاغة دون ضريبة ومصنعية فسجل 113 ألفا و559 جنيها للشراء.