استقرار أسعار الذهب مع نهاية التعاملات الصباحية اليوم

شهد قطاع الذهب والمجوهرات استقرارا سعريا كبيرا في محال الصاغة بكل الأسواق المصرية، ذلك مع بدايات أول أيام العام الجديد 2024، بعدما واصل سعر الذهب ثباته منذ بداية اليوم، حتى استقر سعر جرام الذهب لعيار 21، وهو العيار الأكثر تداولا، عند 3170 جنيها للشراء دون مصنعية.

وفي السطور التالية ترصد «الوطن» أحدث أسعار الذهب في التعاملات اليوم الاثنين 1 يناير 2024، وفقا لآخر التحديثات المعلنة من الشعبة العامة للذهب.

أسعار الذهب اليوم في مصر

- سجل جرام الذهب عيار 24، الأكثر نقاءً يستخدم في صناعة السبائك، ما قيمته 3623 جنيها للشراء، دون احتساب الضريبة أو المصنعية.

- كما سجل سعر جرام الذهب عيار 22 في محلات الصاغة، اليوم الاثنين، ما قيمته 3321 جنيها للشراء، دون إضافة المصنعية، ويختلف السعر من مكان لآخر.

سعر جرام الذهب عيار 21

- سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في محلات الصاغة، ما قيمته 3170 جنيها للشراء دون احتساب مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

- سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم نحو 2717 جنيها.

- وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 2113 جنيه للشراء دون مصنعية، فيما يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر الجنيه الذهب

- سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الاثنين في مصر بمحلات الصاغة، نحو 25360 جنيه للشراء، فيما سجلت الأونصة الذهبية نحو 2063 دولار.