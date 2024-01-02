مروان حامد يحيي الذكرى الثالثة لوفاة والده.. ويطالب الجمهور بالدعاء

طالب المخرج مروان حامد الدعاء لوالده، إذ تحل اليوم الذكرى السنوية الثالثة للكاتب الكبير وحيد حامد، والذي توفي في 2 يناير عام 2021.

مروان حامد يتحدث عن والده في ذكرى رحيله الثالثة

ونشر مروان حامد صورة لوالده عبر حسابه الشخصي «فيس بوك»، وعلق عليها قائلا: «الذكرى السنوية الثالثة لوفاة والدي الحبيب الكاتب الكبير وحيد حامد، برجاء الدعاء».

محطات في حياة الكاتب وحيد حامد

قدم وحيد حامد أعمالا اجتماعية ذات بعد سياسي تناقش قضايا المجتمع المصري، وعمل مع عدد من المخرجين منهم سمير سيف، شريف عرفة وعاطف الطيب، وحاز عن أعماله على عدة جوائز.

في 2020 حاز جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42.

بدأ بكتابة القصة القصيرة والمسرحية في بداية مشواره الأدبي، ثم اتجه إلى الكتابة للإذاعة المصرية فقدم العديد من الأعمال الدرامية والمسلسلات، ومن الإذاعة إلى التليفزيون والسينما، إذ قدّم عشرات الأفلام والمسلسلات.