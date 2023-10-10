إنجازات 10 سنوات.. البريد المصري أفضل مؤسسة بريدية عربية في التحول الرقمي

فازت مصر مُمثَّلة في البريد المصري بعضوية مجلسي الإدارة والاستثمار البريدي لمدة 4 سنوات في الانتخابات التي أجراها اتحاد البريد العالمي خلال دورته السابعة والعشرين المنعقدة خلال شهر أغسطس 2020 في أبيدجان، كما حصل البريد المصري في العام نفسه على جائزة خدمة العملاء من الاتحاد البريدي العالمي، كأفضل خدمة عملاء عالميا لعام 2020.

أفضل مؤسسة بريدية عربية في مجال التحول الرقمي

وذكرت الحكومة، في الكتاب الصادر عن مجلس الوزراء تحت عنوان «حكاية وطن»، الذي يمثل وثيقة تاريخية للأجيال المقبلة، أنّ البريد المصري فاز في نهاية مايو 2021، بجائزة التميز الرقمي كأفضل مؤسسة بريدية عربية في مجال التحول الرقمي، وذلك خلال مشاركته في منتدى «تحديات الامتثال وتعزيز العلاقات مع المصارف المُراسلة»، الذي نظمه «اتحاد المصارف العربية» في الفترة 27 - 28 مايو 2021 في لبنان.

ويُعد فوز البريد المصري بهذه الجائزة تكليلًا لسلسلة الجهود الناجحة التي قام بها البريد المصري على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

وفي أكتوبر 2021، فاز البريد المصري بجائزة مصر للتميز الحكومي في دورتها الثانية التي تقدمها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة لأفضل وحدة متميزة في تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين، التي تُُمنح للجهات المحققة لأعلى النتائج في تقديم الخدمات للمواطنين.

جاءت كل هذه التكريمات نتيجة جهود حثيثة قامت بها الدولة المصرية على مدى السنوات التسع الماضية لتطوير الخدمات البريدية؛ حيث تم تنفيذ خطة طموحة لإعادة صياغة دور البريد المصري.

وفي ضوء تلك الخطة؛ تم الانتهاء من تطوير3 آلاف و600 مكتب بريد، بالإضافة إلى إنشاء 100 مكتب بريد جديدًا بنهاية عام 2022 ليصل إجمالي المكاتب إلى 4 آلاف و300 مكتب بريد منتشرًا في أنحاء الجمهورية كافة.