ضبط سيدة ادعت اختطافها لتحقيق نسب مشاهدة عالية على «تيك توك»

كشفت وزارة الداخلية تفاصيل ما تم تداوله على تطبيق «تيك توك» بشأن مقطع فيديو تضمن ادعاء إحدى السيدات بتعرضها لمحاولة اختطاف من قبل مجهولين، وقيام أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «أكس» بإعادة نشر مقطع الفيديو الخاص بها مصحوبًا بهاشتاج يتضمن المطالبة بترحيل اللاجئين من البلاد.

وأشارت الوزارة، في بيان، اليوم الثلاثاء، إلى ضبط صاحبة الحساب المشار إليه (مقيمة بمنطقة البساتين بالقاهرة)، وبمواجهتها أقرت باختلاقها الواقعة وذلك للتربح المادي من تحقيق نسب مشاهدة عالية.