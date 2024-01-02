ضبط سيدة ادعت اختطافها لتحقيق نسب مشاهدة عالية على «تيك توك»
كتب:
محمد بركات
01:19 م | الثلاثاء 02 يناير 2024
صورة أرشيفية
كشفت وزارة الداخلية تفاصيل ما تم تداوله على تطبيق «تيك توك» بشأن مقطع فيديو تضمن ادعاء إحدى السيدات بتعرضها لمحاولة اختطاف من قبل مجهولين، وقيام أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «أكس» بإعادة نشر مقطع الفيديو الخاص بها مصحوبًا بهاشتاج يتضمن المطالبة بترحيل اللاجئين من البلاد.
وأشارت الوزارة، في بيان، اليوم الثلاثاء، إلى ضبط صاحبة الحساب المشار إليه (مقيمة بمنطقة البساتين بالقاهرة)، وبمواجهتها أقرت باختلاقها الواقعة وذلك للتربح المادي من تحقيق نسب مشاهدة عالية.