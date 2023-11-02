رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

القبض على مسجل خطر بتهمة التعدي على سيدة بسلاح أبيض في الغربية

كتب:

محمد بركات
01:06 م | الخميس 02 نوفمبر 2023
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» متضمنًا قيام أحد الأشخاص بالتعدي على سيدة بسلاح أبيض محدثاً إصابتها بالدقهلية.

وحددت القوات السيدة المشار إليها تعود لربة منزل مقيمة بالدقهلية، وبسؤالها قررت بتضررها من قيام عامل له معلومات جنائية مقيم بالدقهلية بالتعدي عليها بالضرب بسلاح أبيض «مطواة» وإصابتها بجروح متفرقة بالجسم بسبب خلافات الجيرة.عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو في حقه.

واعترف المتهم بإرتكاب الواقعة وبحوزته السلاح المستخدم في الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

اقرأ المزيد:

«الداخلية»: القبض على مسجل خطر متهم بتزوير أوراق للنصب على البنوك

ضبط مسجل خطر بالجيزة بتهمة انتحال صفة موظف للنصب على المواطنين

ضبط مسجل خطر بأسيوط بتهمة تجميع السلع المدعمة لبيعها في السوق السوداء

القبض على مسجل خطر أصاب سيدة بحجر أثناء استقلال قطار في المنوفية

«الداخلية»: ضبط مسجل خطر أنهى حياة زوجته في السويس
بقلم محمد بركات