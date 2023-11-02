القبض على مسجل خطر بتهمة التعدي على سيدة بسلاح أبيض في الغربية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» متضمنًا قيام أحد الأشخاص بالتعدي على سيدة بسلاح أبيض محدثاً إصابتها بالدقهلية.

وحددت القوات السيدة المشار إليها تعود لربة منزل مقيمة بالدقهلية، وبسؤالها قررت بتضررها من قيام عامل له معلومات جنائية مقيم بالدقهلية بالتعدي عليها بالضرب بسلاح أبيض «مطواة» وإصابتها بجروح متفرقة بالجسم بسبب خلافات الجيرة.عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو في حقه.

واعترف المتهم بإرتكاب الواقعة وبحوزته السلاح المستخدم في الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.