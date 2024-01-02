وزير الري يوجه بتشكيل لجنة للتأكد من جودة مياه محاصيل مشروع الدلتا الجديدة

وجه الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، بتشكيل لجنة من الوزارة وجهاز مستقبل مصر للتنسيق وتداول المعلومات والبيانات الخاصة بنوعية وكميات مياه المصارف الزراعية للتأكّد من جودة المياه المستخدمة في زراعة المحاصيل بمشروع الدلتا الجديدة، ولتحقيق المتابعة المستمرة لنوعية المياه الداخلة للمحطة.

جاء ذلك خلال تفقد وزير الري محطة الحمام لمعالجة مياه الصرف الزراعي بغرب الدلتا ومنظومة «سكادا» المسئولة عن التشغيل ومعامل مراقبة ومآخذ سحب عينات المياه أوتوماتيكيا.

تحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم الأمن الغذائي في مصر

وأعرب «سويلم» عن سعادته بالإنجاز الكبير الذي تحقق من خلال تنفيذ هذه المحطة العملاقة لمعالجة مياه الصرف الزراعي، والتي تمتد على مساحة 82 فدانا والتي حال نهوها ستصبح المحطة الأكبر على مستوى العالم لمعالجة مياه الصرف الزراعي بطاقة تصل إلى 7.50 مليون متر مكعب يومياً، مشيراً إلى ما تمثله هذه المحطة ومشروع الدلتا الجديدة من خطوة كبرى في مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم الأمن الغذائي في مصر.

وأشار إلى أنَّ تنفيذ المحطة تمّ من خلال تحالف من عدد من الشركات المصرية الكبرى، كما تم توريد وحدات المحطة من الدول المشهود لها عالمياً بأعلى مستويات الجودة في تنفيذ وحدات المحطات، مؤكداً أهمية الاستفادة من الخبرات التي تم اكتسابها خلال تنفيذ هذه المحطة لتصنيع مكوناتها داخل مصر والتصدير لدول العالم.

ولفت إلى جهود جهاز مستقبل مصر من تنفيذ نموذج اقتصادي زراعي متكامل لتحقيق أعلى عائد ممكن من المياه المعالجة، بالإضافة لتوفير الآلاف من فرص العمل وتدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية في الأسواق المحلية والدولية.

الاعتماد على الزراعات ذات العائد الاقتصادي المرتفع

وأشار إلى أهمية الاعتماد على الزراعات ذات العائد الاقتصادي المرتفع، والتوسع في الدراسات الخاصة بنوعية المياه، ومراعاة متابعة درجة ملوحة المياه خلال المواسم الزراعية المختلفة، وتحديد أفضل أنواع المحاصيل المقرر زراعتها طبقاً لدرجة ملوحة المياه، والتأكيد على أهمية عمل معالجات للتربة لعلاج مشاكل تراكم الملوحة بها في ظل استخدام مياه ري ذات ملوحة مرتفعة نسبياً.

جدير بالذكر، أنَّه يجرى حالياً العمل علي وضع آلية لمراقبة نوعية مياه المصارف التي يتم تجميعها وتوجيهها للمسار الناقل، وأيضاً رصد نوعية المياه الناتجة من محطة المعالجة للاطمئنان على جودة أعمال المعالجة الجارية بالمحطة.