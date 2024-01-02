«التعليم الفلسطينية»: تضرر 278 مدرسة في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي

قال صادق الخضور، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، إن الحياة التعليمية في قطاع غزة توقفت، وأكثر 600 ألف طالب محرومون من التعليم منذ العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر.

وأضاف «الخضور»، خلال تصريحاته لـ«القاهرة الإخبارية»، أن 278 مدرسة من أصل 307 في غزة تعرضت لأضرار جراء العدوان الإسرائيلي، ومن الممكن أن يتسبب في ارتفاع نسب التسرب من التعليم لاحقًا؛ ما يثير مخاوف من ارتفاع معدلات الأمية بين السكان، لصعوبة عودة الطلاب إلى التعليم بعد هذا الكم الهائل من الدمار والخراب، وقرابة 8 آلاف طالب جريح منهم أكثر من 1000 طالب أصبحوا من ذوي الإعاقة جراء العدوان.

وأشار المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، إلى وجود اجتماعات مع يونيسف ويونسكو ومنظمات أممية بشأن دعم قطاع التعليم، وأن الوضع بشأن قطاع التعليم هو الأصعب جراء الاستهدافات الإسرائيلية وأضرار بالمدارس، ونتواصل مع المنظمات الإغاثية والجهات الدولية لدعم الطلاب الفلسطينيين.