«الصحة الفلسطينية»: حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة تتجاوز الـ22 ألف شهيد

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والمتواصل منذ 7 أكتوبر الماضي، إلى أكثر من 22 ألف شهيد، موضحة أن الاحتلال ارتكب 15 مجزرة ضد العائلات في الحرب المستمرة على قطاع غزة ليومها الـ88.

وأكدت الصحة الفلسطينية في غزة أن العدوان الإسرائيلي على غزة راح ضحيته 22 ألفا و185 شهيدا، ونحو 57 ألفا و35 مصابًا، موضحة أنه خلال الـ24 ساعة الماضية، سقط نحو 207 شهداء و338 إصابة.

كما أعلنت وزارة التعليم الفلسطينية استشهاد نحو 4156 طالبا وإصابة 7818 شخصا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة في 7 أكتوبر.

وصول التطعيمات إلى الأطفال

وكانت الصحة الفلسطينية أعلنت عن وصول طعومات الأطفال لأول مرة منذ العدوان إلى غزة، وبدء إعطائها في مراكز الرعاية الأولية في جنوب غزة وجاري العمل مع اليونيسيف على إيصالها أيضًا إلى شمال غزة، ويغطي برنامج التطعيمات نحو 60 ألف طفل سنويًا.