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«أزهرية كفر الشيخ»: انتظام امتحانات النقل الثانوي اليوم دون شكاوى

كتب:

مصطفى عنز
01:20 م | الثلاثاء 02 يناير 2024
جانب من الجولة التفقدية

جانب من الجولة التفقدية

واصل الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية؛ متابعة سير امتحانات النقل الثانوي، اليوم الثلاثاء، من داخل لجان معاهد إدارة سيدي سالم التعليمية الأزهرية.

متابعة سير الامتحانات في اللجان

وتفقد رئيس المنطقة سير العمل بلجان معهدي بنين سيدي سالم الثانوي، وفتيات سيدي سالم الثانوي، وذلك للاطمئنان على مدى انتظام سير الامتحانات بهذه اللجان، موجهًا بتوفير الجو المناسب للطلاب لأداء الامتحانات، ومشددًا علي فرض الانضباط بداخل اللجان، وعدم السماح لاستخدام أيًا من أساليب الغش، كي تسير الامتحانات على أتم وجه.

تشكيل غرفة عمليات

وأشار رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية إلي تشكيل غرفة عمليات لمتابعة سير عملية الامتحانات لحظة بلحظة، وللتواصل والرد على أي استفسارات بشأنها على الفور، مؤكداً عدم رصد أي شكاوي من الطلاب أو أولياء أمورهم حول الامتحانات.

وأدى اليوم طلاب الصف الأول الثانوي بالقسمين العلمي والأدبي، الامتحان في مادتي اللغة الأجنبية الأولى والإنشاء، أما طلاب الصف الثاني الثانوي بالقسمين العلمي والأدبي فأدوا الامتحان في مادتي اللغة الأجنبية والتربية الفنية.‏

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