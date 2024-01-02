حصاد مركز بلبيس في 2023.. مجمع خدمات ورصف طرق وتوصيل المرافق للمدارس

شهد مركز ومدينة بلبيس خلال عام 2023 تنفيذ عدد من المشروعات التنموية والخدمية المختلفه لخدمة أهالي المدينة والوحدات المحلية القروية التابعه لها، لتحسين الرؤية البصرية ورفع كفاءة الإنارة بالشوارع والطرق الرئيسية.

رصف الشوارع بتكلفة 15 مليون جنيه

وأوضح الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الانتهاء من تنفيذ أعمال رصف شوارع المدينة ببلاط الإنترلوك بتكلفة 15 مليون جنيه، فضلا عن رصف عدد من الشوارع الداخلية بالمدينة بتكلفة 2 مليون جنيه، وإنشاء مجمع الخدمات بتكلفه 16 مليون جنيه، وإنشاء نقطة الإنقاذ النهري بتكلفة 5 ملايين جنيه، وتوصيل مرافق للمدارس المنشأة حديثاً بتكلفة 600 ألف جنيه، وتركيب وحدة إنذار مبكر برئاسة المركز بتكلفة 50 ألف جنيه ، واستكمال رصف شوارع المدينة ببلاط الانترلوك 19 مليون جنيه.

رفع كفاءة منظومة النظافة بتكلفة 1.5 مليون جنيه

وأشار المحافظ إلى أنه يُجرى رصف عدد من شوارع مدينة بلبيس بتكلفة 10 ملايين جنيه، وإنشاء الدور الثاني بمبنى الحملة الميكانيكية بتكلفة مليون جنيه ورفع كفاءه الإنارة بطريق «بلبيس – العاشر» بتكلفة 6 ملايين جنيه، ورفع كفاءة منظومة التحول الرقمي بالمركز بتكلفة مليون جنيه، ورفع كفاءة منظومة النظافة بتكلفة مليون ونصف جنيه.