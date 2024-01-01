عمرو خليل يبرز أهم مشروعات التنمية بسيناء: 1015 مشروعا ومليارات الجنيهات

أكد الإعلامي عمرو خليل، على التطور والتنمية الكبيرة التي شهدتها سيناء، خلال السنوات الأخيرة، ورحلتها من تطهير الإرهاب إلى التنمية الشاملة.

وقال الإعلامي عمرو خليل، خلال برنامجه «من مصر» المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، إنه في يناير 2023، أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن سيناء أصبحت خالية من الإرهاب، بعد عشر سنوات من محاربته، وفي الشهر نفسه هبطت طائرة حكومية في مطار العريش، وذلك للمرة الأولى خلال 8 سنوات، مع جولة رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، يرافقه 7 وزراء من الحكومة، وبعدها مباشرة، أطلقت الدولة أطلقت خطة تنمية شمال سيناء، تُنَفَّذ في الفترة من عام 2023 إلى عام 2030.

وذكر «خليل» أن الخطة تتضمن إنشاء مدن جديدة، وتنفيذ مشروعات تنموية بشمال سيناء، باستثمارات تصل إلى 280 مليار جنيه، ووُضِعت خططاً لتنفيذ شبكة متكاملة من الطرق والأنفاق والموانئ والمطارات ومن المستهدف إنشاء نحو 83 ألف وحدة سكنية في مختلف مدن شمال سيناء.

وأضاف أنه حتى الآن انتهى من 730 مشروعا من إجمالي 1015 مشروعا مخطط تنفيذها خلال تنفيذ خطة التنمية الشاملة في سيناء، وخطة التنمية تهدف لإنشاء منطقة زراعية تنموية في رفح والشيخ زويد، كما تتضمن زراعة 270 ألف فدان في شمال ووسط سيناء، كما تتضمن تنفيذ أكثر من 180 مشروعًا تم وجارٍ تنفيذها بقيمة 123 مليار جنيه بمجال الزراعة، كما سيكون من المستهدف تنفيذ أكثر من 380 مشروعًا كهربائيًا و40 مشروعًا يؤمّن الغاز الطبيعي في شمال ووسط سيناء.

وأوضح أن خطة تنمية شاملة تنفذها الحكومة في سيناء، من خلال مشروعات ضخمة تنوعت بين الزراعية والبنية التحتية والوحدات السكنية وغيرها بهدف إعادة الحياة لأرض الفيروز.