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«الفنون التشكيلية» يفتتح الدورة الخامسة لمهرجان الحُلي الأربعاء المقبل

كتب:

إلهام الكردوسي
12:33 م | الأحد 31 ديسمبر 2023
الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية

الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية

يفتتح الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية، الأربعاء المقبل، مهرجان فن الحلي في دورته الخامسة، بقاعات العرض المتغير بمركز الجزيرة للفنون، ويستمر حتى 17 يناير المقبل.

أهداف مهرجان الحلي

يهدف مهرجان فن الحلي إلى تشجيع التجار على الإبداع في مجال تصميم الحلي والمجوهرات بتسليط الضوء على المبتكرات المتميزة باستخدام مختلف الخامات والتقنيات.

وكان قطاع الفنون التشكيلية أعلن أسماء المقبولين بالفرز الثاني بمهرجان فن الحلي الدورة الخامسة، بمشاركة 75 شخصا.

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إلهام الكردوسي
بقلم إلهام الكردوسي

مسؤول الملف الثقافي