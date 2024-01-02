خريطة قطع مياه الشرب في سوهاج اليوم للصيانة.. 4 ساعات

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا، شمال محافظة سوهاج، عن موعد قطع المياه في قرية عرب بخوخ بدائرة المركز، وذلك لإجراء أعمال الصيانة والتركيبات بخطوط المياة الرئيسية.

وتنشر «الوطن» موعد قطع المياه في طهطا بسوهاج، في ضوء خدماتها المقدمة لقرائها على مدار الساعة.

سبب قطع المياه في طهطا

وبناء على الإشارة الواردة من شبكة مياه طهطا، سيتم قطع المياه لإجراء أعمال الصيانة والتركيبات بخطوط المياه الرئيسية لقرية عرب بخواج، التابعة لمجلس قروي شطورة.

وذكرت الشبكة، أنه سيتم قطع المياه عن قرية عرب بخواج بالكامل، وذلك اليوم الثلاثاء من الساعة العاشرة مساء حتى الساعة الثانية من صباح غد، لذا ناشدت الوحدة المحلية أهالي قرية عرب بخواج بتخزين احتياجاتهم من الماء خلال تلك الفترة.