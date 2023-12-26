خريطة قطع المياه في طهطا بسوهاج لمدة 4 ساعات.. الأماكن والمواعيد

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بمحافظة سوهاج، في بيان رسمي، قطع المياه اليوم الثلاثاء لمدة 4 ساعات بعدد من المناطق والقرى.

وتضمن البيان نصائح للمواطنين بالأماكن المتأثرة بانقطاع المياه، خاصة المدارس والمصالح الحكومية والمحال الخدمية والمخابز، بتخزين المياه قبل تلك الفترة.

قطع المياه اليوم

وجاء فى بيان محلية طهطا «بناءً على الإشارة الواردة من شبكة مياه طهطا سيجري عمل الغسيل الدوري للشبكة مساء اليوم الثلاثاء ابتداءً من الساعة الحادية عشرة، وحتى الثالثة من صباح اليوم التالي، وعلى المواطنين تخزين احتياجاتهم من الماء خلال تلك الفترة وعدم استخدام المياه من الحنفيات خلال تلك الفترة».

أماكن قطع المياه اليوم

وأوضحت الوحدة المحلية بمركز ومدينة طهطا أن الأماكن المتأثرة بقطع المياه اليوم تشمل مدينة طهطا بالكامل والقرى التابعة لها.