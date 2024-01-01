قطع المياه عن بعض المناطق في 3 محافظات للصيانة اليوم.. الأماكن والمواعيد

تقطع المياه بعدة قرى ومدن، للصيانة الدورية التي تتبعها شركات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظات خلال الفترة الصباحية وتهدف بها تقديم خدمة أفضل للعملاء لتطهير الخزانات وصيانة المروقات.

وأعلنت شركات المياه عبر صفحاتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي والوحدات المحلية التابع لها الأماكن المحددة لقطع المياه اليوم، وأسباب قطع المياه ليتثنى للمواطنين توفير مياه فترة الانقطاع خاصة أصحاب المخابز والمستشفيات والمدارس.

قطع المياه اليوم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنوفية، قطع المياه اليوم الاثنين، بمدينة شبين الكوم وضواحيها كفر المصيلحة وميت خاقان وحددت مواعيد قطع المياه بداية من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 2 ظهرًا لغسيل الشبكات وتطهير الخزانات.

أماكن قطع المياه اليوم

وكشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة بني سويف، انقطاع المياه عن مجلس قروي الفنت ومدينة الفشن، اليوم الاثنين، وحددت مواعيد قطع المياه بداية من الساعة 11 صباحًا حتى الساعة 5 مساءً لمدة 6 ساعات، لوجود أعمال صيانة بالكهرباء بمحطة مياه القضابي بمركز الفشن.

مواعيد قطع المياه

وأعلنت مياه كفر الشيخ، قطع الكهرباء للصيانة الدورية بمحطة مياه الحدادي ومحطة مياه دمرو والقرى التابعة، بداية من الساعة 9 صباحًا للساعة 3 عصرا.

وتوفر شركات المياه بالأماكن المتأثرة بقطع المياه اليوم الاثنين سيارات مياه نقية مجانية يمكن طلبها بالاتصال بالخط الساخن 125.