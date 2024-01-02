خريطة قطع المياه في 3 محافظات للصيانة الدورية اليوم.. الأماكن والمواعيد

تشهد عدة قرى ومدن، اليوم الثلاثاء، قطع المياه للصيانة الدورية وفقا لجدول الصيانة الدوري المتبع بشركات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظات خلال الفترة الصباحية لتقديم خدمة أفضل للعملاء بغسيل المروقات وصيانة المحطات وتطهير الخزانات.

وناشدت شركات المياه المواطنين بالأماكن المتأثرة بقطع المياه، اليوم الثلاثاء، عبر صفحاتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي بتوفير مياه فترة الانقطاع، خاصة أصحاب المخابز والمحال الخدمية والمستشفيات والمدارس.

قطع المياه اليوم في الغربية

وأوضحت الوحدة المحلية لقرية بنا أبو صير بمركز سمنود بمحافظة الغربية، قطع المياه، اليوم الثلاثاء، بداية من السعة 9 صباحا للساعة 2 ظهرا للصيانة الدورية.

أماكن قطع المياه اليوم في كفر الشيخ

وكشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة كفر الشيخ، عن قطع المياه، اليوم الثلاثاء، في عدة مناطق بمركز ومدينة بيلا، وحددت مواعيد قطع المياه اعتبارًا من الساعة 9 صباحا، وحتى الساعة 2 ظهرا، لأعمال الصيانة الدورية لمحطة مياه إبشان.

سبب قطع المياه اليوم في الجيزة

وأفاد جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر بمحافظة الجيزة بقطع المياه اليوم الثلاثاء بعد أماكن، وحدد أسباب قطع المياه لإجراء أعمال إصلاح تسريب في خط المياه GRP قطر 1100 مم الخارج من محطة المياه، مما يستدعي إجراء أعمال الصيانة وتركيب مواسير بطول 20 مترا، وسيتم قطع المياه عن مدينة حدائق أكتوبر بداية من الساعة الحادية عشر مساء اليوم الثلاثاء، وحتى الساعة الخامسة مساء يوم الأربعاء 3/1/2024، على أن تعود بعدها الضغوط تباعا لجميع المناطق طبقا لارتفاعات المشروعات.

مياه مجانية بالمحافظات

وتوفر شركات المياه بالأماكن المتأثرة بقطع المياه اليوم الاثنين سيارات مياه نقية مجانية يمكن طلبها بالاتصال بالخط الساخن 125.