الفنان فادي إبراهيم يطمئن جمهوره بعد بتر قدمه: شكرا لاهتمامكم بصحتي

طمأن الفنان اللبناني فادي إبراهيم جمهوره على حالته الصحية، بعد بتر إحدى قدميه بسبب مرض السكري، قائلا: «أصدقائي وأحبائي أتقدم إليكم بأسمى آيات الشكر والامتنان لمحبتكم واهتمامكم الكبير بوضعي الصحي الحرج، والذي عبرتم عنه عبر وسائل التواصل الاجتماعي».

وتابع الفنان فادي إبراهيم في بيان صادر عنه، نشرته نقابة الممثلين في لبنان، «أنوّه بالجهود التي تبذلها نقابة ممثلي المسرح والسينما والإذاعة والتلفزيون والتي تتابع منذ البداية كل التفاصيل ولديها الجواب عن أي سؤال وتحديدا بشخص النقيب نعمة بدوي، مع خالص شكري وامتناني ومحبتي».

تفاصيل الحالة الصحية للفنان اللبناني فادي إبراهيم

وبدأت معاناة الفنان فادي إبراهيم المرضية في نوفمبر الماضي حيث نقل إلى المستشفى بعد إصابته بالتهاب بالدم تطلب خضوعه إلى غسيل الكلى مرتين أسبوعيا، وفقا لـ نقيب الممثلين اللبنانيين نعمة بدوي.