حجز موعد التأمين الصحي في الإسكندرية.. اعرف الخطوات

حددت الهيئة العامة للتأمين الصحي مواعيد التأمين الصحي بمحافظة الإسكندرية، ومواعيد العمل الرسمية لمستشفيات التأمين الصحي بمحافظة الإسكندرية.

وتضم الإسكندرية 5 مستشفيات للتأمين الصحي إلى جانب 4 عيادات حيث تخدم الهيئة العامة للتأمين الصحي بالإسكندرية فرع غرب الدلتا محافظات البحيرة والإسكندرية ومطروح، وتعمل جميع المستشفيات والعيادات لتقديم الخدمات لمرضى التأمين الصحي للطلبة والعمال والموظفين ومنتفعى التأمين الصحي.

حجز مواعيد التأمين الصحي بالإسكندرية

وقال الدكتور أيمن كامل، مدير عام فرع غرب الدلتا بالهيئة العامة للتأمين الصحي لـ«الوطن» إن مواعيد التأمين الصحي تنقسم إلى قسمين الأول مستشفيات التأمين الصحي تعمل على مدار اليوم وتستقبل جميع التخصصات الطبية وكذلك إجراء العمليات الجراحية ويتم تحديد موعد الجراحات من خلال الاستشاري فى كل تخصص.

ومواعيد العيادات التي بتوقيع الكشف الطبي على منتفعي التأمين الصحي في جميع التخصصات الطبية من 8 صباحًا حتى 4 مساءً ويتم تحويل الحالات التي تحتاج عناية أكبر إلى أحد مستشفيات التأمين الصحي.

مستشفيات التأمين الصحي بالإسكندرية

وأوضح الدكتور أيمن كامل، أن الهيئة العامة للتأمين الصحي فرع غرب الدلتا لديها 5 مستشفيات في الإسكندرية، وهي كالتالي:

مستشفى الطلبة بسبورتنج وهي مخصصة لطلبة المدارس وبها كل التخصصات الطبية

مستشفى جمال عبد الناصر بوسط المدينة

مستشفى العمال بكرموز

مستشفى رأس التين بحى الجمرك

مستشفى أبو قير التخصصي للتأمين الصحي

إلى جانب عدد من العيادات الطبية منها

العيادات الشاملة بغرب الإسكندرية

عيادة جليم

عيادة سموحة الشاملة

عيادة طوسون، ويتعاقد التأمين الصحي مع عدد من معامل التحاليل والأشعة والمستشفيات الكبرى، لتحقيق رغبة المريض في اختيار مكان العلاج.