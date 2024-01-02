طريقة حجز موعد في عيادات التأمين الصحي بكفر الشيخ.. اعرف الرابط والخطوات

تقدم الهيئة العامة للتأمين الصحي فرع محافظة كفر الشيخ، خدمة حجز عيادات التأمين الصحي إلكترونياً مجانًا للمنتفعين، وتفعيل الفترة المسائية بالعيادات من الساعة 4 حتى الساعة 8 مساء، فضلاً عن تحديد طريقة وخطوات الحجز الإلكتروني عبر موقعها الإلكتروني، وأماكن العيادات والمستشفيات.

رابط حجز عيادات التأمين الصحي بكفر الشيخ

ويمكن حجز عيادات التأمين الصحي بكفر الشيخ إلكترونياً عبر موقع الهيئة العامة للتأمين الصحي من هنا، عبر عدة خطوات كالتالي:

- الدخول على المنظومة الإلكترونية لحجز عيادات التأمين الصحي مجاناً.

- كتابة الرقم القومي للمنتفع.

- الضغط على تحري أحقية الانتفاع، وانتظار ظهور بيانات الفحص الطبي.

- اختيار التخصص واسم الطبيب حيث تضم كل عيادة عدة أطباء.

- اختيار التوقيت المناسب للفحص.

أماكن عيادات التأمين الصحي المجاني بكفر الشيخ

وتشمل أماكن عيادات التأمين الصحي بمحافظة كفر الشيخ ما يلي:

1- عيادات مستشفى العبور للتأمين الصحي بكفر الشيخ بشارع عبد السلام حافظ بمدينة كفر الشيخ.

2- عيادة عمر بن الخطاب بشارع سكة روينة بحى شرق كفر الشيخ.

3- عيادة الصحة المدرسية بكفر الشيخ.

4- عيادة عثمان بن عفان بمدينة دسوق.

5- عيادة الحامول الشاملة للتأمين الصحي.