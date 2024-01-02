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معرض الكتاب يستضيف أوبريت «أهلا بالموهوبين» فبراير المقبل

كتب:

إلهام الكردوسي
02:23 م | الثلاثاء 02 يناير 2024
معرض القاهرة الدولي للكتاب - أرشيفية

معرض القاهرة الدولي للكتاب - أرشيفية

يستضيف معرض القاهرة الدولي للكتاب فريق مسرح مدرسة طلائع الكمال التابعة لإدارة شرق مدينة نصر التعليمية، السبت 3 فبراير، لتقديم أوبريت «أهلا بالموهوبين» من تأليف وإخراج أشرف أبوجليل، وكيل وزارة الثقاف. 

المشاركون في الأوبريت

يشارك في العرض 38 طالبا من الموهوبين في الغناء والرسم والموسيقى والإلقاء والقراءة والرياضات المختلفة والتمثيل والقيادة والإذاعة المدرسية، وفاز بالمركز الأول على مستوى الإدارة في مسابقة الطفولة الشهر الماضي.

تقديم المواهب أمام الجمهور

ويدور الأوبريت حول مواهب الطلاب المختلفة، إذ يتيح من خلال حوار غنائي لكل موهوب تقديم موهبته مباشرة أمام الجمهور فيستمتع الجمهور بفقرات موسيقية وغنائية وإذاعية وشعرية واستعراضية وتشكيلية. 

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إلهام الكردوسي
بقلم إلهام الكردوسي

مسؤول الملف الثقافي