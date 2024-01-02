بعد زلزال اليابان.. تحقق ثاني توقعات ليلى عبد اللطيف لعام 2024

مع حلول العام الجديد 2024، كانت التوقعات بشأن المشاهير، هي الأكثر تداولا، ومن بينهم الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، مالك شركتي «تسلا» و«X»، والتي فجرت خبيرة الأبراج ليلى عبد اللطيف، مفاجأة بشأنه خلال الساعات الماضية، بالكشف عن مصير استثماراته في العام الجديد.

«أزمة اقتصادية كبرى»، هكذا كشفت ليلى، في إحدى البرامج التليفزيونية، توقعاتها لما سيتعرض له إيلون ماسك، في العام الجديد، ولم تمر سوى ساعات قليلة، حتى بدأت شرارة توقعاتها في الاشتعال.

إيلون ماسك يتعرض لأزمة اقتصادية

كشفت صحيفة «businessinsider»، أزمة يواجها إيلون ماسك مع بداية عام 2024، بعدما انخفضت قيمة منصة «X» (تويتر سابقا) المملوكة له بنسبة تصل إلى 71%، مما كانت عليه حين قام بشرائها في نهاية عام 2022، بحسب شركة «فيديليتي» التي تدير أصول المنصة.

«فيديليتي» التي تمتلك حصة من منصة «X»، بدأت في تخفيض قيمة هذه الحصة بشكل روتيني منذ استحواذ ماسك على المنصة، حيث قدرت قيمة «X» في مايو الماضي بنحو 15 مليار دولار فقط، أي أقل مما دفعه «ماسك» للاستحواذ عليها بنحو 29 مليار دولار، إذ اشتراها مقابل 44 مليار دولار.

وبحسب التقرير، فإنه من المتوقع وصول إيرادات منصة «X»، من الإعلانات إلى 2.5 مليار دولار في 2024، وهو ما يقل كثيرًا عن المعدل السابق البالغ حوالي مليار دولار كل ربع سنوي.

تحقق نبوءة ليلى عبد اللطيف الثانية في 2024

لم تكن نبوءة ليلى عبد اللطيف بشأن إيلون ماسك، هي الأولى التي تحققت مع بداية عام 2024، فمع الساعات الأولى من العام الجديد، تحققت أولى توقعاتها صباح الاثنين، بعد أن ضرب زلزال مدمر اليابان تبعته موجة تسونامي خطيرة، وفقا لهيئة الإذاعة اليابانية، والتي كشفت أن هذا الزلزال سيترك أضرارا فادحة على مستوى الأرواح والممتلكات.