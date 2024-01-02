حكاية متحف التماسيح في أسوان.. يضم أنواعا ضخمة من عصر الدولة القديمة

في منطقة مطلة على نهر النيل جنوب مصر، يتواجد معبد كوم أمبو العريق، الذي يستقبل الزوار من جميع أنحاء العالم لاستكشاف حضارة المصريين القدماء، خاصة مع بداية إجازة منتصف العام، حيث يعد هذا المعبد وجهة سياحية رائعة تتميز بتصميمه الرائع وأثره الثقافي العميق.

وبجانب المعبد، يقع متحف التمساح المعروف أيضًا باسم «متحف التماسيح»، وهو واحد من أكبر المتاحف في العالم التي تخصصت لحيوان واحد فقط حيث يحتضن مجموعة هائلة من التماسيح المحنطة التي تعود إلى عصور قديمة ويعتبر وجهة شهيرة تستقطب المصريين والسياح من مختلف الجنسيات.

يضم تماسيح ضخمة

يقول الباحث الأثري محمود حماد إن المتحف يضم أكثر من 20 تمساحًا تم العثور عليهم في المنطقة المحيطة بمعبد كوم أمبو قديما و تتنوع التماسيح المعروضة في المتحف بين صغيرة ومتوسطة وضخمة الحجم، وهي التي يصل طولها إلى حوالي 5.5 متر معروضة في فاترينات زجاجية، بالإضافة إلى توابيت ولفائف الدفن التي تحتوي على ثمانية تماسيح أخرى.

يضم لوحات مومياوات وتوابيت

ويضيف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن المتحف يتضمن نماذج لمقابر التماسيح، وعدد كبير من المومياوات والتماثيل المتنوعة للإله سوبك، إلى جانب لوحات نرديّة وتوابيت فخارية تحتوي على مومياء هذا الحيوان المقدس.

اقطع أثرية وتماثيل للإله سوبك

ويشير الباحث الأثري إلى أن متحف التمساح بداخله فاترينة زجاجية ضخمة تعطي لزواره انطباعًا بأن التماسيح بداخلها ما زالت حية وكأنها تتجول في رمال نهر النيل وتحيط بهذه الفاترينة مجموعة متميزة من القطع الأثرية، بما في ذلك تماثيل المعبود سوبك بأحجام وأشكال مختلفة.

ويؤكد أن زيارة المتحف تعتبر فرصة رائعة لاكتشاف الثقافة المصرية القديمة التي كانت تقدس التمساح وتعتبره قوة خارقة حيث يوفر المتحف فرصة للتعلم والتعرف على تفاصيل حياة التماسيح في مصر القديمة.

وتنشر الوطن أسعار تذاكر متحف التمساح وفقا لما حددته وزارة السياحة والآثار المصرية.

- 30 جنيها للمصريين من غير الطلاب.

- 10 جنيهات للطلاب والطالبات المصريين.

- 140 جنيها للزائرين الأجانب.

- 70 جنيها للطلاب والطالبات الأجانب.