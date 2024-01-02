حجز موعد التأمين الصحي بمحافظة القليوبية.. الرابط والخطوات

أكد الدكتور سيد جلال رئيس فرع هيئة التأمين الصحي بالقليوبية، أن خدمة حجز موعد التأمين الصحي بمحافظة القليوبية التي جرى تفعليها لتقديم الخدمات لمنتفعي التأمين بالمحافظة، تأتي في إطار تسهيل الخدمات وللتحول الرقمي لتيسير الخدمات على المرضى والمنتفعين والقضاء على مشكلات الزحام وتنظيم العمل لتقديم خدمة متميزة وتحسين جودة وإنجاز الخدمات المقدمة للمنتفعين، في إطار استراتيجية مصر الرقمية.

حجز موعد التأمين الصحي بمحافظة القليوبية

وأضاف مدير فرع التأمين الصحي بالقليوبية لـ«الوطن»، أن خدمة حجز موعد التأمين الصحي بمحافظة القليوبية سهلة وميسرة من خلال الحجز الإلكتروني للحجز بالعيادات الخاصة لتسهيل حصول المنتفعين على الخدمة، ومنع الزحام وتوفير خدمة لائقة وتخفيف الأعباء.

رابط حجز موعد التأمين الصحي بمحافظة القليوبية

وأوضح مدير فرع التأمين الصحي بالقليوبية، أن خدمة حجز موعد التأمين الصحي بمحافظة القليوبية يمكن الحصول عليها من خلال الدخول إلى موقع البوابة الإلكترونية لفرع القليوبية للتأمين الصحي، على الرابط من هـنـا، والضغط على حجز العيادات ومسح الباركود على الموقع بكاميرا الموبايل للدخول السريع حتى تظهر البيانات ويجري اختيار العيادات والتخصص والحصول على الموعد والتوجه للعيادة في الموعد المحدد، مشيرا أنه يمكن الحجز عن طريق الموقع الرسمي للهيئة من خلال الاتصال على أرقام تليفونات 0225743324 أو 0225754226 من 4 إلى 6 مساء.

كما أكد أنه بعد ظهور البيانات يتبع الخطوات التالية للحصول على الخدمة من خلال تأكيد الرقم القومي، وتأكيد الرقم التأميني والاطلاع على الفروع المتاح الحجز بها واختيار رتبة الطبيب والتخصص والعيادة والتخصص والاطلاع على أيام العمل والمواعيد المتاحة وتاريخ الحجز.