حجز موعد التأمين الصحي في محافظة مطروح.. اعرف الخطوات والرابط

يبحث المواطنون عن حجز موعد التأمين الصحي في محافظة مطروح، في ظل الخدمات الجديدة التي تقدمها الهيئة، في إطار التحول الرقمي، ودخوله حيز التنفيذ للتسهيل على أهالي المحافظة.

وتتاح خدمة حجز موعد في عيادات التأمين الصحي داخل محافظة مطروح حسب وزارة الصحة، والإجراءات المتبعة في هذا الشأن وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الذي يسمح بدخول المواطنين عليه وحصولهم على الخدمة الإلكترونية.

رابط حجز موعد التأمين الصحي في محافظة مطروح

وتنشر «الوطن» الرابط للمواطنين الذين يرغبون في الحجز على موقع التأمين الصحي من هـنـا

إجراءات حجز موعد التأمين الصحي في مطروح

ويستطيع المواطنين للحصول علي الخدمة إتباع خطوات إجراءات الحجز على موقع التأمين الصحي في محافظة مطروح وهي كالتالي:

- يبدأ الراغب أول خطوة بإدخال بيانات البطاقة الشخصية الرقم القومي الخاص والمكون من 14 رقم.

- الخطوة الثانية القيام بالضغط على أيقونة الانتفاع من التأمين الصحي، من خلالها تظهر بيانات المواطن في حجز عيادات التأمين الصحي.

- الخطوة الأخيرة ظهور الرقم التأميني الخاص بمتلقي الخدمة.

عناوين وأماكن عيادات التأمين الصحي

- مجمع عيادات التأمين الصحي أمام محطة سكة حديد مرسى مطروح بجوار مستشفى الأطفال والذي يضم عدة عيادات الباطنة والجراحة والأورام والجلدية ومعمل التحاليل وغيرها من الخدمات الأخري.

- المبنى القديم للتأمين الصحي وسط مدينة مرسي مطروح بجوار سارع إسكندرية ويوجد به عدة عيادات منها عيادة الرمد وتخصصات مختلفة، كما يوجد به خدمات إدارية هامة منها مكتب استخراج لأول مرة أو تجديد بطاقة التأمين الصحي للعاملين في الجهاز الإداري بالدولة أو أصحاب المعاشات وجميع المستفيدين من خدمات التأمين.

- توجه الحالات التي تحتاج إلي تدخل العمليات الجراحية بتحويل من مطروح إلي مستشفى التأمين الصحي بالإسكندرية التي تغطي لها قطاع تأمين الإسكندرية ومطروح لتلقي الخدمة الطبية بها.