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الفنان فادي إبراهيم يكشف تفاصيل حالته الصحية: أخضع لجراحتين غدا والأسبوع المقبل

كتب:

خالد فرج
03:32 م | الثلاثاء 02 يناير 2024
فادي إبراهيم

فادي إبراهيم

كشف الفنان اللبناني فادي إبراهيم تطورات حالته الصحية بعد خضوعه لجراحة لبتر قدمه، موضحا أنه أجرى جراحة لبتر قدمه بالفعل نتيجة مضاعفات مرض السكر، إذ حدث غرغينة بمنطقة العظام، ما استلزم خضوعه لهذه الجراحة، بحسب قوله

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أنه بصدد الخضوع لجراحة جديدة، غدا الأربعاء، بالإضافة لجراحة أخرى الأسبوع المقبل. 

وتوجه فادي إبراهيم بالشكر لكل من حرص على السؤال عنه في هذه المحنة الصحية.

أبرز أعمال الفنان اللبناني فادي إبراهيم

شارك الفنان فادي إبراهيم في عدد من الأعمال الفنية، أبرزها مسلسلات «فرقة ناجي عطا الله، البحث عن صلاح الدين، العاصفة تهب مرتين، السهام الجارحة، مع الأطباء العرب»، وغيرها من الأعمال التي جسد فيها أدوار متنوعة ومميزة.

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بقلم خالد فرج

رئيس قسم الفن، حاصل علي ليسانس آداب كلية إعلام بجامعة حلوان.