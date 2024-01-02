«التحالف الوطني» يحتفل بالعام الجديد ويوزع لحوما على الأسر في 5 محافظات

واصل التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي فعالياته للاحتفال بالعام الميلادي الجديد 2024، وتهنئة الأقباط بحلول عيد الميلاد المجيد، إذ وزّع لحومًا على الأسر الأولى بالرعاية في 5 محافظات «المنيا والبحيرة والسويس والشرقية والأقصر».

إعادة ثقافة الاحتفال

وأوضح التحالف الوطني أنَّ هذه الحملة تأتي في إطار حرصه على إعادة ثقافة الاحتفال بالمواسم الدينية والمنسابات القومية، إذ توجّه إلى كل من محافظة المنيا ومحافظة البحيرة ومحافظة السويس ومحافظة الشرقية ومحافظة الأقصر، مع التواجد في المراكز المختلفة لتلك المحافظات من أجل توزيع اللحوم على الأخوة الأقباط وسط حالة من الفرحة والبهجة.

تعزيز قيم المواطنة والتعايش السلمي

وتأتي هذه الحملة في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي لتعزيز قيم المواطنة والتعايش السلمي ونشر روح المحبة والأخوة بين أبناء الوطن الواحد.